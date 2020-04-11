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Bursa yasak sonrası sessizliğe büründü

Bursa’da sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı.

Bursa'da sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliğin hakim olduğu Bursa sokakları havadan görüntülendi.



Korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısı itibariyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağı duyan vatandaşlar fırın, market ve ATM'lere akın etmiş ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşmuştu. Saat 24.00 itibariyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Bursa'da sessizlik hakim oldu. Normal zamanlarda binlerce kişinin bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı sessizliğe bürünürken, Bursa sokakları havadan görüntülendi.

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