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Bursa yasak sonrası sessizliğe büründü

Sokağa çıkma yasanın geçerli olduğu Bursa’da polis ekipleri ana yollarda geniş güvenlik önlemi aldı.

Sokağa çıkma yasanın geçerli olduğu Bursa'da polis ekipleri ana yollarda geniş güvenlik önlemi aldı. Tek tek araçlar durulurken, vatandaşların kimlikleri ve görev kartları kontrol edildi.


Bursa'da sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliğin hakim olduğu Bursa sokakları ve caddelerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Tek tek durdurulan araçlardaki vatandaşların kimlik ve görev kartları kontrol edildi. Yoğunlukla sağlık çalışanı ve görevli personelin sokakta olduğu, şu ana kadar yasağa uymayanın kontrollere takılmadığı öğrenildi.

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