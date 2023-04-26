Bursa Yıldırım'da Erguvan Bayramı coşkusu başlıyor

Bahar aylarını müjdeleyen, huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneği Bursa Yıldırım'da yeniden yaşatılmaya devam ediyor.

Bursa Yıldırım Belediyesi 600 yıllık Bursa geleneği olan baharın müjdecisi Erguvan Bayramı bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yıldırım Belediyesi, 14'üncü yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'in damadı Bursa erenlerinden Emir Sultan'ın her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa'da, tüm ülke coğrafyasından gelen sevenleriyle buluşmasından dolayı yaptığı Erguvan Bayramı geleneğini ilçede yaşatıyor.

28 Nisan Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek Erguvan Bayramı kutlamaları çerçevesinde akademisyenler Erguvan Sohbetleri ile katılımcıları bilgilendirecek olup şiirler ve konserler ile vatandaşlara unutamayacakları bir bayram yaşatacakken, günler öncesinden Emir Sultan Camiinde ‘Erguvan Bayramı' yazılı mahya da görenlerin ilgisini çekti.