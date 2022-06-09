İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa yolunda feci kaza: 16 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinden Bursa’ya gelen bir yolcu midibüsü önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa'ya gelen bir yolcu midibüsü önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı.


Kaza, saat 09.15 sıralarında Bozüyük-Bursa yolu Bursa istikameti Muratdere Mevkisi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, yolcu midibüsü önünde giden kamyona arkadan çarptı. Kazada midibüs hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları İnegöl Devlet Hastanesine getirildi.


Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.