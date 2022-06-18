Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, ‘desen' yarışmasına damga vurdu

Türkiye'nin Güzel Sanatlar Liselerinin resim alanında en prestijli yarışmalarından biri olan Mehmet Güleryüz Desen Defteri yarışmasına katılan Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 7 başarı ödülünün 3'ünü kazanırken, 49 mansiyon ödülünden de 8'inin sahibi oldu.

Resim ve sanat alanında ortaya koyduğu faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, Bursa'nın gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Bu yıl düzenlenen Mehmet Güleryüz Desen Defteri yarışmasında büyük bir başarı yakalayan Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, 31 okuldan 182 öğrencinin katıldığı yarışmada 7 başarı ödülünün 3'ünü kazandı. Aynı yarışmada 8 mansiyon ödülü alan Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, toplam 11 ödülle yarışmanın uzak ara galibi oldu. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının son gününde karneleriyle birlikte öğrencilere başarı ödülleri takdim edilirken, yarışmada 3 başarı ödülü alan öğrenciler Melisa Uzun, Merve Nur Kara ve Eda Duru Çetin başarı belgelerini Okul Müdürü Remzi Ayaz, Müdür Başyardımcısı Ferdi Söker ve Okul Aile Birliği Başkanı Yavuz Karayel'in elinden aldı.

“Bursa'yı gururla temsil eden tüm öğrencilerimizi kutluyorum”

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Müdür Remzi Ayaz, “Okulumuz yeni bir başarıya daha imza attı. Türkiye'nin en prestijli yarışmalarından biri olan Mehmet Güleryüz Desen Defteri Yarışması'nda toplam 11 ödül aldık. Türkiye genelinde yapılan böylesine önemli bir yarışmada, Bursa'yı gururla temsil eden tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin yakaladığı başarıda emeği geçen, öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, bizlere destek veren İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, başarılarına yenilerini ekleyecektir. Bu yıl mezun olan öğrencilerimizin de Allah yollarını açık etsin. Herkese hayırlı tatiller diliyorum” dedi.