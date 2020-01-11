Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ödüllere doymuyor

Bursa'nın ilk ve tek güzel sanatlar lisesi Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ilke edindiği kaliteli eğitimi anlayışıyla Türkiye ve dünya genelindeki sanatsal etkinlikler ve yarışmalarda başarısını perçinliyor.

İstanbul Piri Reis Üniversitesinin düzenlemiş olduğu "Türk Denizcilik Tarihi" konulu resim yarışması ödülleri “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Konferansı” kapsamında sahiplerini buldu. Yarışmaya tüm ödülleri toplayarak damga vuran Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, eğitimde kalite çıtasını gözler önüne sererek farkını ortaya koydu.

İstanbul'da gerçekleştirilen törende yarışmanın ilk üç sırasında Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri yer aldı. Birincilik ödülünü Elif İpek Şahin, ikincilik ödülünü Cavit Bayram ve üçüncülük ödülünü de Ali Atay kazandı.

Başarının tesadüf olmadığını belirten Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz, hiçbir zaman ders bitiş zili çaldığında kapanan bir okul olmadıklarını ve bu başarıları hak ederek elde ettiklerini belirtti. Ayaz, “Akşam saatlerinde okulun çevresinden geçtiğinizde, okul saatleri dışında yapılan destekleme ve yetiştirme kursları ile kurumun bir sanat kurumu olduğu, kulağınıza gelen ezgilerden anlaşılmaktadır” diye konuştu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen “Atatürk'ü Anlamak” konulu resim yarışmasında da ilk üç ödülü Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinin kazandığını belirten Ayaz, “Azerbaycan, Kosova, Kıbrıs gibi ülkelerde konser ve sergiler düzenliyoruz. Mehmet Güleryüz Eskiz Defteri yarışmasında ödüller kazandık. Hindistan Büyükelçiliği'nin düzenlediği resim yarışmasında ödüller aldık. Pakistan Büyükelçiliği'nin düzenlediği resim yarışmasında da ödüller kazandık. Bunların yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile UNESCO Dünya Mirası sergisi, Bursa Kültür Sanat Vakfı ile düzenlenen “Cam Çalıştayı” okulumuz adına sayacağımız başarılar arasında gösterilebilir” ifadelerini kullandı.