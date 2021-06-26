Bursa ‘zirveye' koşacak

Türkiye'nin uzun soluklu maratonu ‘Uludağ Ultra Trail' Bursa'yı zirveye taşıyacak. Maratonun startını Başkan Aktaş verecek.

Sporu tabana yaymak, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasını sağlamak adına birçok marka etkinliği hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla Uludağ'ın zirvesinde bu yıl 3.sü düzenlenen 'Uludağ Premium Ultra Trail‘ 3 Temmuz Cumartesi günü start alacak.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek “Uludağ Premium Ultra Trail ‘ 1 genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde yapılacak. Uzun soluklu maratona şimdiye dek 1100 sporcu kayıt yaptırdı. Koşu gününe kadar sporcu sayısının 1500'ü bulması bekleniyor. Uludağ ve çevresinin muhteşem doğası ve yerel dokusu ile teknik yapısını birleştiren “Uludağ Premium Ultra Trail ‘' tüm koşucular için unutamayacakları bir deneyim olacak. Sporcu sayısı ve halkın katılımıyla Türkiye'nin en önemli ultra maratonu olmaya aday uzun soluklu yarış, doğa sporları turizmine önemli katkı sağlayacak.

Uludağ'ı keşfedecekler

66K, 30K, 16K ve 6K etapları ile yerli ve yabancı binlerce sporcuyu Uludağ'ın zirvesinde buluşturacak olan koşunun en uzun etabı 100 kilometre. Maraton koşucuları, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağa kaya ve Sarıalan ‘ı geçerek Uludağ'ın eşsiz güzelliğine tanık olacak. Cumartesi sabah koşulacak 30K ve 16K yarışlarının startı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından verilecek.

Maratonda dereceye girenlerin madalyalarına kavuşacağı 4 Temmuz Pazar günü ise Softaboğan Şelalesi'ne ücretsiz halk yürüyüşü gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılanlar rehber eşliğinde 6000 meydan başlangıç noktası olmak üzere ormanın içinden 5 kilometrelik bir yürüyüşle Softaboğan Şelalesini keşfedecek.