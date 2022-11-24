Bursa'da 1 aralık itibarıyla kış lastiği uygulamaları başlıyor

Kış lastiği olmayan sürücülere ceza yazılacak.

1 Aralık 2022-1 Mart 2023 yapılacak olan kış lastiği denetimlerinde; yolcu veya eşya taşıyan kamyon, kamyonet, minibüs çekici, tanker, obüs ve ticari otomobillerde kış lastiği aranacak. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 milimetre olması, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden az olmaması gerekiyor.

Mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereğince 2022 yılı için bin 152 TL para cezası uygulanacak.