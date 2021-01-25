İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da 1 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bursa’da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonla 1 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Bursa'da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonla 1 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirdi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların adreslerine yapılan operasyonda 1 kilo 150 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 45 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonda S.A., E.C., A.U., N.E., Y.T., S.P., R.K., M.K.S., H.K. ve M.İ., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. K.K., E.Ç., T.D., H.K. ve R.Ö. hakkındaki adli tahkikat ise devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.