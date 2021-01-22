Bursa'da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil önce servis otobüsüne ardından otobüs durağına çarptı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Bursa-Ankara yolu Ankara istikameti Cumalıkızık Metro İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Bedir Olgun idaresindeki 16 LOL 28 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sonrasında durakta yolcu indiren servis otobüsüne, ardından otobüs durağına çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Araç içerisindeki yaralıların itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmasının ardından ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Araç sürücüsünün ise direksiyon başında sıkışarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, Muzaffer Samet T. , Osman G., Yusuf B. ve Bilal B. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kestel Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü Bedir Olgun'un cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, otobüs durağında yolcu indiren servis otobüsüne arkadan otomobilin çarparak otobüs durağına girmesi görülüyor. Otobüste bulunan yolcuların telaşlı bir şekilde aşağıya inmesi de görüntülere yansıdı.