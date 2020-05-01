Bursa'da 1 Mayıs'ta meydanlar boş kaldı

Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dolup taşan meydanlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Her yıl dünyada ve Türkiye'de coşkuyla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle dijital platformlarda kutlanıyor. Bursa'da da işçiler tarafından doldurulan alanlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. 1 Mayıs'ın her yıl kutlandığı Bursa Kent Meydanı ve Atatürk Caddesi sessizliğe büründü. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediye personeli, polisler, gazeteciler, sağlıkçılar ise yine görevinin başındaydı.