Bursa'da 1 milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını

Baskında piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 20 ton kaçak dezenfektan ele geçirildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir imalathaneye baskın düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri suçüstü 5 kişiyi gözaltına aldı. İmalathanede ise, 20 ton satışa hazır halde piyasa değeri bir milyon lira olan kaçak dezenfektan ele geçirildi. Ayrıca dezenfektan imalatında kullanılan kazan ve dolum yapmak için kullanılan makine ve binlerce bidon ele geçirildi.

Baskın sonucu gözaltına alınan İ.A., C.E., Y.T., M.A. ve S.T. hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen kaçak ürünler kontrollü şekilde imha edildi.