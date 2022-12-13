Bursa'da 1 milyon liralık kaçak tütün operasyonu

Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak tütün operasyonunda 1 milyon liralık tütün ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara ve tütün kaçakçılığı ile mücadele doğrultusunda M.E.U. isimli şüphelinin Bursa merkez ve ilçelerine kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığını tespit etti.

M.E.U. ve beraberindeki T.Ç. isimli şüphelinin Kestel ilçesinde bulunan bir depoya geldiklerini belirleyerek operasyon düzenledi. İki şüpheli suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan bandrolsüz ve ikiz bandrollü 3 milyon 40 bin adet makaron, üzerinde bandrol bulunmayan 75 bin adet tütün basılmış sigara, 275 kilogram kıyılmış tütün, yabancı menşeili 80 kilogram nargile kömürü, 48 paket sigara kağıdı ve yeniden kullanılmak üzere sökülmüş 4 bin adet yasadışı bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ç. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, M.E.U. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.