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Bursa'da 1 ton kaçak kesim et ele geçirildi

Bursa’da jandarma tarafından durdurulan araçta 1 ton kaçak kesilmiş et ele geçirildi.

Bursa'da jandarma tarafından durdurulan araçta 1 ton kaçak kesilmiş et ele geçirildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yol kontrolünde 14 plakalı araç durduruldu. Yalova'dan Balıkesir'e sevk edilen kaçak kesilmiş bir ton et ele geçirildi. Araç sürücü S.T. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaçak etler imha edilmek üzere Karacabey Belediyesi ekiplerine teslim edilirken, şüpheli S.T.'ye idari para cezası kesildi.

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