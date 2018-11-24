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Bursa'da 10 bin kişi ve 5 bin araç sorgulandı, 44 kişi gözaltına alındı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan "huzur" operasyonunda 724 kişilik ekiple 10 bin kişi ve 5 bin araç sorgulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan "huzur" operasyonunda 724 kişilik ekiple 10 bin kişi ve 5 bin araç sorgulandı.


İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin ve asayişin temini için 77 ayrı noktada 724 personelle huzur operasyonu yaptı. Operasyonda 10 bin 161 şahış ile 5 bin 64 aracın sorgusu yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan arama bulunan 44 kiş gözaltına alınırken, 115 araca ceza kesildi.

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