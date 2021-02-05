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Bursa'da 10 gün önce hortum felaketinde ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir sanayi sitesinde 10 gün önce meydana gelen hortum felaketinde ağır yaralanan Kenan Özsoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sanayi sitesinde 10 gün önce meydana gelen hortum felaketinde ağır yaralanan Kenan Özsoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, 10 gün önce Bursa Ankara yolu üzerindeki Otosansit Sanayi Sitesi C 4 Sokak 14. Blokta meydana geldi. Şiddetli rüzgâr sırasında oluşan küçük çaplı hortum sebebiyle 20 ayrı iş yerinin çatısı uçtu. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Park halindeki bir kamyon hortum sebebiyle 20 metre sürüklendikten sonra yan yattı. Çatılardan kopan sac ve demirler sanayi sitesindeki araçların üzerine düştü. 12 araçta maddî hasar oluştu. Aracını tamir için orada bulunan Kenan Özsoy (38), başına düşen çatı sacından ağır şekilde yaralanıp 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 10 günlük ölüm kalım savaşını kaybeden Kenan Özsoy bugün vefat etti.

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