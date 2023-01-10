Bursa'da 100 bin lira değerinde cep telefonlarını böyle çaldı

Bursa'da bir cep telefonu mağazısının camını çekiçle kırıp içeri giren ve 100 bin lira değerinde cep telefonu çalan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede çaldıklarıları telefonlarla bilikte yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Hamidiye caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde çekiç bulunan hırsız vitrinin camını çekiçle kırdı. Daha sonra elinde bulunan poşete vitrindeki cep telefonlarını doldurup hızla bölgeden uzaklaştı.

Sabah dükkanı açmaya gelen iş yeri sahibi camın kırık ve telefonlarının yerinde olmadığını görünce 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelinin eşkaini belirleyerek arama çalışması başlattı.

13 adet suç kaydı bulunan (23) M.E.T. çaldığı telefonlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.