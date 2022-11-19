Bursa'da 1000 polisle ‘Huzur Uygulaması'

Bursa'da bin polisin katılımıyla ‘Huzur Uygulaması' çerçevesinde gece uygulaması yapıldı. Denetimlerde, aralarında çeşitli suçlardan 5 ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 kişinin de bulunduğu toplam 58 kişi yakalandı. 45 iş yerine işlem yapılırken, yapılan trafik uygulamasında ise 25 araç sürücüsüne 56 bin lira idari para cezası kesildi.

Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü kısım ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Görükle'de bin polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlendi. Uygulamada 907 araç denetlenirken, 3 farklı araç içerisinde 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve kişinin üzerinden sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca trafik yönünden 25 araç sürücüsüne 56 bin lira idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. Denetlemelerde 5 bin 080 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 10 ile 15 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs, 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şahıs, 1 ile 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere 57 kişi yakalandı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 180 iş yeri denetlenirken, 45 iş yerine işlem yapıldı.1 bodyguardın üzerinden ise 7.65 mm çapında tabanca, şarjör ve 5 adet mermi ele geçirildi.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.