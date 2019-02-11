Bursa'da 11 evi soyan hırsız yakalandı

Bursa'da 11 evi soyan hırsız saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesinde 3 ay içerisinde 11 evi soyan 2 hırsızın yakalanması için şafak vakti üç ayrı ikamete baskın düzenledi. Şüphelilerden U.U.'nun yakalandığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen 1 adet elektrik motoru, 1 adet torna makinası, 1 adet benzinli ilaçlama makinası, 1 adet elektrikli testere, 1 adet matkap, 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet el matkabı, 1 adet volt ölçme cihazı, 2 adet güç kaynağı, 2 adet demir kesme testeresi, 2 adet duble hava pompası,1 adet vantilatör, 1 adet led stop lambası, 4 adet güvenlik kamerası, 1 adet bal süzme makinası, 1 adet hamur merdanesi, 1 adet boru ısıtma makinası, 1 adet leptop, 1 adet tablet,1 adet kaynak makinası, 1 adet DVD oynatıcı, 2 adet araç teybi, 2 adet sehpalı mengene, 1 adet taşlama makinası, 3 adet lehim makinası, 1 adet akü doldurucu, 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet oto soğutucu, 1 adet plazma, 1 adet tıraş makinası, 1 adet daktilo, 1 adet yazıcı, 1 adet süpürge, 1 adet bakır sini, 1 adet bakır sürahi, 3 adet balta, 86 adet hırdavat malzemesi, 1 adet güneş paneli, 1 adet tüplü televizyon, 1 adet notebook, 1 adet ses sistemi, 2 adet testere, 1 adet semaver, 13 adet olta ve 1 adet dalgıç paleti ele geçirildi. Çalıntı mallara el konulurken, U.U. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarma ekipleri, diğer zanlının da yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.