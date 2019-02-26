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Bursa'da 112 adet lyrica kapsül ile 125 gram metamfetamin ele geçirildi

Bursa’da düzenlenen narkotik operasyonunda 125 gram metamfetamin ve 112 adet lyrica kapsül ele geçirildi.

Bursa'da düzenlenen narkotik operasyonunda 125 gram metamfetamin ve 112 adet lyrica kapsül ele geçirildi.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 4 şahsı gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahıslara uyuşturucu madde satan şüphelinin F.G. oldunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan F.G.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 125 gram metamfetamin, 112 adet lyrica kapsül, uyuşturuca madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 2 bin 15 lira ve bir miktar döviz ile 2 adet bıçak ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 5 şahsın 4'ü hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan işlem yapılırken, F.G. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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