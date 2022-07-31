Bursa'da 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'da ‘Huzur Operasyonu' çerçevesinde 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde 8 iş yerine işlem yapılırken, yapılan trafik uygulamasında ise 9 araca 9 bin 850 lira idari para cezası kesildi.

Ahlak Büro Amirliği, Narkotik şube müdürlüğü, Trafik şube müdürlüğü ve Yunus timlerinin de katılımıyla Mudanya İlçesinde 120 polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlendi. Uygulamada 120 araç denetlenirken, araç içerisinde aranması olan bir kişi ve 1 alkollü sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca 9 araca 9.850 TL idari para cezası uygulandı. Denetlemelerde 380 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 20 iş yeri denetlenirken 8 iş yerine işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.