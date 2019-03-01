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Bursa'da 13 zehir taciri yakalandı

Bursa’da narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına aldı.

Bursa'da narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına aldı.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen ve isimleri açıklanmayan 4 şahsı farklı adreslerde gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahıslara uyuşturucu madde sattığını tespit ettiği S.G., V.T., M.T., İ.T., M.S., F.Y., E.E., K.Ç. ve M.Y'yi de gözaltına aldı. Şahısların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 60 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş 15 gram metamfetamin, bir miktar kannabinoid, 5110 lira ve hassas terazi ele geçirildi.


4 şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan işlem yapılırken, S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 şahsın emniyette sorguları devam ediyor.

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