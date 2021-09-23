İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da 14 yaşındaki kayıp kız alarmı

Aydın Nazilli’den otobüse binen 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı.

Aydın Nazilli'den otobüse binen 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı. Gözü yaşlı ailesi, Bursa'ya geldiğini öğrendikleri kızlarını görenlerin polise haber vermesini istedi.


14 yaşındaki Tuana Öztürk'ün dün saat 18.15 Aydın Nazilli'den Bursa otobüsüne bindiği öğrenildi. Öztürk, annesine, ''Ben arkadaşlarımla gezmeye gidiyorum'' diyerek kayıplara karıştı. Gözü yaşlı anne Müzeyyen Küçük, kızının otobüse binerek Bursa'ya geldiğini öğrendi. Anne, kızının Osmangazi ilçesinde olduğunu, Kent Meydanı ve Zafer Plaza taraflarında gezebileceğini söyleyerek, görenlerin polis haber vermelerini istedi.

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