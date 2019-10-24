İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da 14 yaşındaki Mai seferberliği

Bursa’da evden okula giden ve bir daha dönmeyen 14 yaşındaki kızdan haber alınamıyor.

Bursa'da evden okula giden ve bir daha dönmeyen 14 yaşındaki kızdan haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki Suriyeli Mai Musallah, sabah Hüseyin Meriç Okulu'na gitmek için evden ayrıldı. 13.00'da ders bitiminden sonra Mai'nin eve gelmemesi üzerine baba Malak ve anne Majed durumdan şüphelendi. Kızlarından haber alamayan anne ve baba durumu polis ekiplerine haber verdi. İfadesi alınan aile, kızlarının evine haber vermeden hiçbir yere gitmeyeceğini ifade etti.


Polis ekipleri, küçük kızı bulmak için tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.