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Bursa'da 14 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Bursa’da 14 yıl önce işlediği cinayetin ardından aranan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da 14 yıl önce işlediği cinayetin ardından aranan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış olduğu çalışmalarda 2006 yılında Mudanya Caddesi üzerinde bir restoranın önünde M.Ö. (36) isimli şahsı öldüren ve 36 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan, aynı zamanda cezaevi firarisi olarak aranan M.İ. (43) Osmangazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, E Tipi kapalı cezaevine teslim edildi.

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