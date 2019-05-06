Bursa'da 15 şehit ailesi ve gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi

Teyyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Vali Canbolat'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Refik Özen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ve İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç katıldı. Törende şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından Vali Canbolat bir konuşma yaptı. Vali Canbolat, “35 yılı aşkın bir süredir başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere sınırlarımızda ve vatanımızın her yerinde canlarını feda eden kahramanlarımız, uğruna can verdiği değerleri korumak, onları yüceltmek gerektiğinde tıpkı onlar gibi emaneti sahibine teslim etmek hepimizin boynunun borcudur” dedi.

Arif Niyat Asya'nın “Dua” şiirini okuyan Vali Canbolat, 14 şehit ailesi ve bir gaziye Devlet Övünç Madalyası takdim etti. Törende işitme engelliler için çeviri yapılması da dikkat çekti.