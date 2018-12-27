İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da 1.5 ton kaçak midye ele geçirildi

BURSA (İHA) – Bursa’nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında bin 500 kilo kaçak midye ele geçirildi.

BURSA (İHA) – Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında bin 500 kilo kaçak midye ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik'de devriye görevi sırasında Karacaali Mahallesi iskelesi'nde C.P. isimli şahsa ait 66 çuval içerisinde yaklaşık 1.5 ton kaçak midye ele geçirdi.


Gözaltına alınan C.P. isimli şahıs hakkında 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken, ele geçirilen midyeler de Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.