İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da 15 yaşındaki genç, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa’da 15 yaşındaki genç, traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Bursa'da 15 yaşındaki genç, traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.


Olay, öğle saatlerinde Keles ilçesi Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki İsa Yavuz traktörle evin bahçesinde gezerken 3 metrelik seti fark etmeyince traktörle birlikte aşağıya düştü. Genç ters dönen traktörün altında kalarak olay yerinde can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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