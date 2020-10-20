İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da 160 litre kaçak içki ele geçirildi

Bursa’da polis tarafından 160 litre kaçak içki ele geçirildi.

Bursa'da polis tarafından 160 litre kaçak içki ele geçirildi.


Son dönemde yaşanan ölümlerle gündeme gelen kaçak içki üretimi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, takibe aldıkları bir evin deposundaki hareketliliğin normal olmadığını fark etti. Yaptıkları baskında 160 litre satışa hazır kaçak içki, 200 litreye yakın içki yapımında kullanılmak üzere malzemeye el koyuldu. Kaçak içki imâl ettiği ileri sürülen edilen İ.O. isimli şahıs gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlı sorgusunda, kaçak alkolü sadece tanıdıklarına verdiğini iddia etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.