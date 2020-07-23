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Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan ve İran uyruklu 17 kişi yakalandıOrhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa-Yalova karayolu Karsak mevkisinde devriye görevi sırasında yapılan kontrollerde, Afganistan ve İran uyruklu 17 sığınmacıyı yakaladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan ve İran uyruklu 17 kişi yakalandı


Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa-Yalova karayolu Karsak mevkisinde devriye görevi sırasında yapılan kontrollerde, Afganistan ve İran uyruklu 17 sığınmacıyı yakaladı.


Düzensiz göçmenler, sorumluluk alanındaki Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.


Tercüman eşliğinde ifadeleri alınacak 17 kişinin, Bursa Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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