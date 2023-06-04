Bursa'da 17 yaşındaki gencin vurulma anı kameraya yansıdı

Bursa'da şakalaştığı arkadaşının ateş etmesi sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin vurulma anı kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda sohbet için bir araya gelen arkadaşlar sohbet etmeye başladı. Bu esnada S.Ç. (17), belinden çıkardığı tabancayla oynarken biranda ateşleyince kurşun arkadaşı Utku S.'nin (17) göğsüne isabet etti. Ne olduğunu anlayamayan Utku S., göğsünü tuttuktan sonra ayağa kalktı. Utku S. kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan arkadaşı ise polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan yaşanan anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.