Bursa'da 173 yaban hayvanı tedavi edildi

Bölge Bölge Müdürlüğü, 2018 yılında doğada zarar görmüş, yaralı ve hasta olan 173 hayvanın tedavisinin ardından tekrar doğal ortamlarına saldı.

Bölge Bölge Müdürlüğü Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen yaban hayvanlarından 173'ü tekrar doğal ortamlarıyla buluştu. Merkez Şefi Veteriner Hekim Azizcan Sezer, Veteriner Hekim Nihal Bilgici Yıldız ve Veteriner Hekim Gizem Somuncuoğlu tarafından tedavi edilen hayvanlar sağlıklı bir şekilde doğaya kavuşturuldu. Ormanlara tekrar dönemeyecek durumda olan 88 yaban hayvanı ise Bursa Hayvanat Bahçesine yerleştirildi. 2018 yılında tabiata salınan 173 yaban hayvanı ile Bursa son yıllardaki en yüksek tedavi edilip doğaya salınan hayvan sayısına ulaştı.