Bursa'da 19 Mayıs coşkusunu klasik otomobillerle kutladılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı. Klasik araçlar içerisine bindirilen bando takımı üyeleri, mahalle mahalle gezerek ‘sokak kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara' mini konserler verdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pandemi nedeniyle alınan tedbirlere rağmen Bursa'da coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, al bayraklarla donatılmış klasik 12 araç, Bursa'nın dört bir yanını dolaşarak, halka neşeli dakikalar yaşattı. Büyükşehir Belediyesi bando takımı üyeleri de klasik araçlar içerisinde konum alarak, korona virüse karşı evlerinde kalan Bursalılara birbirinden hareketli parçalar çaldı. Büyükşehir Belediyesi'nin ‘19 Mayıs'ın önemi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlere saygı nedeniyle' düzenlediği etkinlik, öğle saat 13.30'da başlayıp akşam saat 16.00'ya kadar sürdü.

Heykel'den start alan klasik araç geçişi, evlerinin cam ve balkonlarına çıkan Bursalıların büyük beğenisini topladı. Bando takımının marşlarıyla zor günlerde moral depolayan vatandaşlar, renkli görüntülere sahne olan etkinliğe alkış yağmuru ve sevgi gösterileriyle karşılık verdi. Heykel'de başlayan ve ardından sırasıyla İpekçilik, Çakırhamam, Tophane, Muradiye, Kültürpark, Kükürtlü, Çekirge, Devlet Hastanesi, Dikkaldırım, Mihraplı, Beşevler, Ataevler, Podyumpark, Fethiye ve Hamitler bölgelerinde devam eden klasik araç geçişi, Emek Mahallesi'nde sona erdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Emek'te ayrıca, Şehit Kemal Demir Çocuk Parkı'nda mehter gösterisi düzenlendi.