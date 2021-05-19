Bursa'da 19 Mayıs törenlerine motosiklet korteji damga vurdu

Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı. 102 motosikletten oluşturulan Türk bayraklı kortej beğeni toplarken, Fransa'dan bir motorcu da korteje katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunma ile başlayan 19 Mayıs törenleri, Kent Müzesi önünde devam etti. Günün anlam ve önemine dair konuşma Gençlik Spor Bursa İl Müdür Yardımcısı Bilal Kot tarafından yapıldı. İnegöl Gençlik Merkezi'nin folklor gösterisi ile devam eden tören, Bursa Büyükşehir Belediyespor karate gösterisi ve Yıldırım Belediyespor güreşçilerinin jimnastik gösterisi ile sürdü. En son mehter takımının konserinin ardından Bursa Motosiklet Derneği öncülüğünde 102 motosikletli Türk bayrakları ile kortej oluşturdu. Motosiklet kortejinin hemen peşinden off-road araçlarının geçişi ile tören sona erdi. Bir motosiklet tutkununun ise Fransa Paris'ten motosiketi ile geldiği öğrenildi.

Vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralları çevresinde izlediği programda her yaştan insan göze çarptı. Törenlere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, siyasî parti temsilcileri ve Bursa protokolü katıldı.