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Bursa'da 19 ton kaçak midye ele geçirildi

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 19 ton kaçak midye ele geçirildi.


Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, İstanbul'dan İzmir'e kaçak midye götürüleceği ihbarını alan ekipler harekete geçti. Gemlik ilçesi Engürücük Mahallesi'nde bulunan bir dinlenme tesisinde gerekli tedbirler alındıktan sonra durdurulan bir çekici kamyon (tır) ve bir kamyonette yapılan aramada toplam 19 ton kaçak yollarla avlanan midye ele geçirildi.


Ele geçirilen 19 ton kaçak midye Gemlik ilçe tarım yetkililerine teslim edildi. İlçe tarım yetkilileri tarafından şüphelilere idari para cezası uygulandı.

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