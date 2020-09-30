Bursa'da 2 bin adet captagon ele geçirildi

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin adet captagon ele geçirilirken, mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise, 2 bin adet uyuşturucu captagon ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ,Y.Y., Z.N. ve Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.