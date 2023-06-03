Bursa'da 2 erkek ve 2 kız kardeş aynı masada ‘evet' dedi

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 erkek kardeş, sevdikleri 2 kız kardeş ile evlenmek için aynı günü seçti. Çiftler aynı nikah masasında 'evet' dedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde dünya evine girmek isteyen kardeşler çifte düğün yaptı. Vedat ve Sedat kardeşler, Gülseren ile Gülsevim kardeşlerle aynı anda evlenerek benzerine zor rastlanır bir nikah töreninde imza attı. Çiftlerin nikahını İznik Belediyesi nikah memuru Önder Öncü kıydı. Gençleri mutlu gününde yalnız bırakmayan yakınları ise o anları fotoğraf çekerek kayda aldı.