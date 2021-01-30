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Bursa'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe sebep oldu. Alev topuna dönen bina küle dönerken, bitişik evlerde oturan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı.


Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Yahşibey Caddesi üzerindeki 2 katlı eski Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler her yanı sarınca ahşap bina bir anda alev topuna döndü. Yan evlerde oturan vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Alevler Bursa'nın birçok yerinden de görüldü. Polis ekipleri yangının olduğu bölgede güvenlik şeridi oluştururken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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