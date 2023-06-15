Bursa'da 2 katlı evin çatı katı alev alev yandı

Bursa'da 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, çatı katını ateşe verdiği iddia edilen ve mahalle sakinlerince linç edilmek istenen şahıs polis ekipleri gözaltına aldı.

Yangın merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Tanzim Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 2 katlı binanın terasında oturan şüpheli bir süre sonra aşağı indi. Bu esnada dumanların yükseldiği gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. Alevlerin hızla çatıyı sardığı esnada olay yerine intikal eden itfaiye erleri yangının daha fazla büyümesi ve yanındaki 4 katlı binaya sıçramasını önledi. Mahalleli ise şüpheli şahsın binayı ateşe verdiğini iddia edin şahsı darp etti. Polis ekiplerinin araya girmesiyle şüpheli son anda linç edilmekten kurtuldu. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, çevredeki vatandaşlar destek ekiplerinin gelmesiyle dağıtıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.