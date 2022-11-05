Bursa'da 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Bursa'da 2 katlı bir evin çatısı alev alev yandı. O anlar vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıyı saran devasa alevleri yaklaşık 1 saat müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Alevler ise çevredeki vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.