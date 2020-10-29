İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da 2 kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliden 2 kilo esrar maddesi çıktı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliden 2 kilo esrar maddesi çıktı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet ve aracında yapılan aramalarda ise 2 kilo esrar ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.