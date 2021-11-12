İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da 2 köy evi alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi’ne bağlı Boğazova Mevkisi’nde 2 yazlık ev alev alev yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'ne bağlı Boğazova Mevkisi'nde 2 yazlık ev alev alev yandı.


Yangın sabah saat 06.00 sıralarında Çayyaka mahallesine bağlı Boğazova bölgesinde Recep Aydın ve Refik Bayram'a ait 2 evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Yangın itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu 2 ev kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.