Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece 03.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan sürücü Yusuf D.(29) yönetimindeki 16 KJ 177 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Arda Ç.(16) yönetimindeki 16 AED 981 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 AED 981 plakalı araçtaki yolcular Damlanur İ. (15) Ve Enes K. (17) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.