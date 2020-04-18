İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da 200 gram ramazan pidesi 2 liradan satılacak

İftar sofralarının olmazsa olmazı ramazan pidesi Bursa’da 2 liraya satılacak.

İftar sofralarının olmazsa olmazı ramazan pidesi Bursa'da 2 liraya satılacak.


Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilenlerden birisi de pide fiyatlarıydı. Bursa Fırıncılar Odası, 200 gram pidenin 2 liradan satılacağını açıkladı. Kalabalık aileler için ise 420 gram pide 4 liradan tezgahlarda yerini alacak. Pidelerde yumurta için 1 lira fark alınacak. Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam beklenmezken, BESAŞ'ın ürettiği pidenin fiyatı ise belli olmadı. Bursa'da geçen yıl 300 gram pide 2,5 liradan satışa sunulurken, 480 gram pide ise 4 liradan satılmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.