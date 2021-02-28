Bursa'da 2021; Hanlar Bölgesi ve İpek yılı

Bursa'da turizmin teşvik edilmesi ve her yıl bir değerin daha da ön plana çıkarılması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tema belirleme çalışmaları soncunda '2021 yılının Hanlar Bölgesi ve İpek yılı' olması Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılı özelinde bir değerin öne çıkarılması amacıyla ‘tema' belirlenmesi için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, üniversite, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve turizm sektör temsilcilerinin de katılımıyla çalışma başlatılmıştı. Uludağ'dan İznik'e, Oylat Kaplıcalarından Hanlar Bölgesi ve İpek'e kadar pek çok özellik bu konuda değerlendirmeye alınmıştı. Konu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı Olağan Toplantısı'nda da gündeme geldi. Bursa özelinde 2021 yılının 'Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı' olması için verilen önergeye ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun hazırladığı rapor okundu. Komisyon raporunda; UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Hanlar Bölgesi'nin Bursa'nın önemli zenginliklerinden biri olduğu, Bursa İpeği'nin de bir dönem yoğun olarak ticaretinin yapıldığı İpek Han ve Koza Han'a isim olduğu, Evliya Çelebi'nin de Bursa'dan 'İpek diyarı' olarak bahsettiği vurgulandı. Bu iki kültür mirasının genç kuşaklara aktarılması, yaşatılması, yerli ve yabancı turistin de ilgisinin çekilmesi amacıyla 2021 yılının Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı olmasının uygun olacağı belirtildi.

Oybirliğiyle meclisten geçti

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun 2021 yılının Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı olmasının uygun olacağı yönünde verdiği rapor, oybirliğiyle kabul edildi. Tema yılı belirleme çalışmaları ve mecliste alınan kararı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "TBMM'de partilerin ortak önergesiyle 2021 yılı ‘İstiklal Marşı' yılı ilan edildi. Ancak bu genel konunun yanında Bursa'ya özgü bir değeri de 2021 yılı teması olarak belirlemek istedik. Belirlenen konu özelinde yapılacak etkinliklerle Bursa'yı ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak istiyoruz. Bursa olarak çok farklı ve çok sayıda özelliği bünyemizde barındırıyoruz. Bu kadar fazla özelliği aynı anda bulundurmamızdan ötürü hepsini azar azar sahiplenmek zorunda kaldık. Amacımız tarihe yön veren, Osmanlı'yı kuran, uygarlıkların kesişme noktası olan Bursa'nın taşıdığı değerleri yeni değerlerle harmanlayıp bir dünya kenti yapmaktır. Bu doğrultuda Hanlar Bölgesi ve İpek, gerçekten Bursa'mızı dünya genelinde öne çıkaracak iki önemli değer. Hanlar Bölgesi zaten UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Bu yıl Hanlar Bölgesi ve ipeği daha da ön plana çıkaracak, daha da parlatacak etkinlik ve programlar yapacağız. Kararın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.