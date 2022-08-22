Bursa'da 23 kişinin yaralandığı kaza otobüs kamerasına yansıdı

Bursa'da sabah saatlerinde belediye otobüsünün kamyonete çarptığı kaza anbean otobüs kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi sınırlarındaki çevre yolu üzerinde sabah saat 07.22'da meydana gelen kazada, Murat M. idaresindeki 16 VM 145 plakalı kamyonet arıza yapınca yolun sol şeridinde durdu. Bu sırada arkadan gelen Serkan A. yönetimindeki 16 JVY 01 plakalı belediye otobüsü, arızalanan kamyonete arkadan çarparak yol dışına savruldu. Kazada otobüste bulunan 36 yolcudan 23'ü, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çekirge Devlet, Yüksek İhtisas, Tıp Fakültesi ve Bursa Şehir hastanelerinde tedaviye alındı. İki yaralının tedavisi devam ederken, diğer yaralıların tamamı taburcu edildi.

Otobüsün kamyonete çarpması anbean araç kamerasına yansırken, otobüs içindeki vatandaşların savrulması ve yaşadıkları panik de gözlemlendi.