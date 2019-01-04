Bursa'da 24 saat karla mücadele

Ekipler, kapanan 73 mahalle yolunu trafiğe açarken, hâlen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 73 mahalle yoluna müdâhale etti. Büyükorhan'da 6, Gürsu'da 2, İnegöl'de 3, Karacabey'de 6, Keles'te 22, Kestel'de 5, Mustafakemalpaşa'da 6, Nilüfer'de 4, Orhaneli'de 10, Osmangazi'de 7 ve Yenişehir'de 3 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Hâlen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını fâsılasız sürdürüyor.

Şehir merkezinde de teyakkuzda olan Yol İşleri Şube Müdürlüğü, merkez ve ana arterlerde 17 kar kürüme ve tuz aparatlı araç, 21 adet kürekli tuz ekibi ve 10 adet iş makinesi ile 110 personelle 24 saat esâsına dayalı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan 85 kişilik karla mücadele ekibi de Kent Meydanı, Şehreküstü, Heykel, Ankara yolu, İzmir yolu ve Mudanya yolundaki alt ve üst geçitler ile Acemler alt ve üst geçitlerinde sürekli olarak kar temizleme çalışması yapıyor.