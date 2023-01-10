Bursa'da 3 aracın camlarını kırarak soydular

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesinde meydana gelen olayda hırsızlar, 3 aracın camlarını kırıp soydular.

Olay, gece saatlerinde Akhisar mahallesi Karalar yolu üzerinde bulunan bir sitenin girişinde meydana geldi. Hırsız veya hırsızlar, gece saatlerinde park halindeki 38 AAJ 435, 61 ACB 022 ve 06 BR 2197 plakalı 3 aracın camlarını kırıp soydular.

Sabah uyanıp araçlarının başına geçen sürücüler şoke oldu. Araçlardaki bozuk paraların çalındığı ortaya çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattılar.