Bursa'da 3 ay önce boşaltılan 9 katlı apartman çöktü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kolonları patladığı için 3 ay önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen Sardunya Apartmanı akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Civarda insan bulunma ihtimaline karşı bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi

Alınan bilgiye göre, Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi üzerinde 21 dairenin bulunduğu 9 katlı Sardunya Sitesi B Blok'ta Temmuz ayında kolonlar patlamıştı. Belediye bu binayı tahliye etmişti.

Alınan izinle birlikte bugün yıkım çalışması başladı. Gün boyu devam eden çalışmalarda binanın birinci katı yıkılırken, akşam saatlerinde apartman kendiliğinden çöktü.

Yıkılan bina enkazı ve çevresinde insan bulunma ihtimaline karşı bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Binadan geriye enkaz kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sardunya Sitesi B Blok'ta daha önce 70 kişinin yaşadığı öğrenildi.