İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da 3 gün üst üste sıcaklık rekoru bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı.

Bursa'da 3 gün üst üste sıcaklık rekoru bekleniyor.


Verilere göre bu zamana kadar 2-4 Ağustos tarihlerinde ölçülen en uç sıcaklıklar 37 ila 37,8 derece arasında kalırken, bugünden itibaren çarşamba gününe kadar termometrelerin 12.00-15.00 saatleri arasında 39 dereceyi göstermesi bekleniyor. Nem oranının en yüksek yüzde 50 olacağı tahmin edilen Bursa'da, yetkililer mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı uyarısında bulundu.

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